Preconceito não será aceito em A Fazenda, garante Galisteu: 'Vou intervir'

Quando acontece um caso desse, você pode falar: 'poxa, mas todo mundo já sabe'. Não, tem muita gente que não sabe e que a gente tem que falar, acho sempre válido. Então, eu estou sempre pronta pra puxar a orelha pra trazer qualquer assunto à tona.

Ignorar haters pela saúde mental

Galisteu revela que abre mão da vida e fica à disposição de A Fazenda ao longo dos 3 meses de programa. Para manter a saúde mental em dia, ela ignora os haters por entender que sua relação com eles é semelhante com fãs de futebol com juiz de futebol.



"Não me envolvo muito em polêmica, eu deixo falar. Saio de casa todo dia falando comigo, pensando o quanto isso tudo é um game. A gente vive as emoções de um futebol. Sou palmeirense e quando vejo uma partida que o juiz está pitando contra o meu time, eu fico puta com o juiz. Eu xingo, fico com raiva e eu acho que ele está errado. Mas acabou o game, eu esqueci, já está tudo bem, vou tomar um café com o juiz. Naquele momento da emoção, o juiz leva todas as culpas. Coitado, ele está só fazendo o trabalho dele, mas todo mundo sabe disso", inicia ela.

A Fazenda 16: Adriane Galisteu evita contato com haters para não ter polêmica Imagem: Reprodução/PlayPlus

E aqui eu acho que eu entro um pouco nesse lugar. E eu, tudo bem, eu não levo isso pra minha vida pessoal não, te juro. Porque se eu levasse, eu não conseguiria fazer o programa, porque é bem pesado, as pessoas perdem a mão, mas eu coloco nesse lugar e evito também ler muito.

Apresentadora garante que seu foco é fazer um trabalho de excelência para levar o melhor de A Fazenda aos fãs. "Faço o meu trabalho, foco no que eu tenho que fazer, porque senão a gente se atrapalha e é ruim. Pra conseguir cumprir a minha carga horária, que é puxadíssima, a minha função aqui como apresentadora, é muita responsabilidade, tenho marcas importantes do nosso lado e o público".