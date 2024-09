Raquel Brito, Sidney Sampaio: quem está cotado para entrar em A Fazenda 16?

A Fazenda 16 está chegando! O reality show rural da Record estreia na próxima segunda-feira (16), sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, e já tem movimentado a internet com as supostas listas de famosos confinados.

Em 2024, a novidade para esquentar os dias de pré-estreia da atração são as dicas dadas pelo diretor do programa, Rodrigo Carelli, para apimentar as especulações sobre os 24 nomes que irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões.

Splash traz as dicas do poderoso chefão do reality e lista quem são os nomes que se encaixam com elas. Confira: