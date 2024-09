Transmissão ao vivo de Imagine Dragons no Rock in Rio: veja onde assistir

O show da banda Imagine Dragons no Rock in Rio será realizado neste sábado (14), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

A banda norte-americana lançou a nova turnê, intitulada "Loom", em junho deste ano. Em entrevista a Splash o vocalista Dan Reynolds afirmou que essa é "a maior produção" que o Imagine Dragons já fez.