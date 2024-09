MC Cabelinho se firma como headliner no Rock in Rio 2024 em show emocionado

Cabelinho faz juz ao posto de headliner com estrutura e efeitos que trouxe pro palco sunset. Com lentes de contato vermelhas, manteve sua postura de "trapperstar". O coral do público acabou aparecendo mais que o coral das favelas que acompanhava o trapper. Ele anunciou o lançamento do álbum novo e feats com Teto e Major RD. O show seguiu em uma crescente que explodiu em X1 com a tropa do cabelinho invadindo o palco — até Ludmilla marcou presença. Mas nesse momento, na melhor parte, o público já estava migrando para o palco mundo para esperar a atração principal da noite, Travis Scott. O show foi digno de um dos principais nomes do trap do país, mas essa explosão poderia ter ocorrido antes.

ESTRUTURA

Cabelinho não economizou nos efeitos para compor sua apresentação: fogos de artifício, labaredas, leds e "pedidos à Alexa" fizeram parte da apresentação.

CORO

O coral das favelas acabou aparecendo mais na intro do show e na faixa "Carta Aberta". Versões especiais poderiam ter sido criadas para melhor aproveitamento do grupo. Nas outras músicas, o coro ficou mesmo por conta do público.