Tráfico, lavagem de dinheiro: STJ detalha acusações contra mãe de Deolane

Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, é acusada de ligação com o tráfico de drogas, jogos ilícitos, lavagem de dinheiro e transações financeiras suspeitas. Os detalhes estão descritos em decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que negou pedido de habeas corpus feito pela defesa da empresária.

Splash teve acesso ao documento e detalha as acusações. As informações do STJ estão baseadas em relatórios técnicos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e uma representação da Polícia Civil de Pernambuco.

Tráfico de drogas é citado como uma das fontes que originariam os recursos supostamente usados para lavagem de dinheiro. Ela também seria uma das principais beneficiadas e operadoras de um esquema de exploração de jogos físicos e online.