Deolane: Entenda por que influenciadora voltará à prisão

Deolane Bezerra, 36, voltará para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE). O Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou a prisão domiciliar da influenciadora por descumprir as regras estabelecidas ao falar com a imprensa.

Segundo Sérgio Bessa, especialista em direito penal da Peixoto & Cury Advogados consultado por Splash, há margem para a interpretação.