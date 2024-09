Mãe de Deolane tem habeas corpus negado pelo STJ e seguirá presa

Investigação

Deolane Bezerra quando deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE) Imagem: Genival Paparazzi/AGNews

Deolane Bezerra e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho — que é ilegal no Brasil — para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Famosa, que teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça, teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada por Deolane em julho de 2024, com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, segundo a investigação, a bet foi aberta com o intuito de lavar dinheiro de jogos ilegais.

Mãe da advogada teria sido usada no esquema. Solange teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, ela teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidade. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores.