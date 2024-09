Irmã de Deolane chora após nome da mãe ser associado ao tráfico de drogas

Jornalista Leo Dias publicou que a investigação aponta Solange como suspeita de envolvimento com "atividades relacionadas ao tráfico de drogas". De acordo com o colunista, o documento do TJ não detalha o motivo das alegações.

Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que não pode comentar as informações porque o processo está em segredo de justiça. "Todas as diligências judiciais que envolvem as pessoas da Operação Integration tramitam em segredo de justiça. Por esse motivo, informações não podem ser repassadas", disse o TJ, em contato com a reportagem.

STJ nega habeas corpus