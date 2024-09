No Rock in Rio, Matuê mostra autenticidade e confiança no seu trabalho

Matuê atendeu à expectativa dos fãs pela primeira apresentação após o lançamento de "333" —que estreou com recordes de streaming na segunda (9). O público já canta as músicas novas, mas ainda parece se familiarizar, e o que empolgou mesmo foram os hits antigos. A banda foi o destaque, com guitarras marcadas, pegada rock e até mesmo uma pitada de jazz, marcando a autenticidade do trapper na cena.

DISCO NOVO

Faixas de "333" tomaram conta de metade do repertório. O que demonstra a confiança do trapper no seu público. Os fãs abraçaram o trabalho, que Matuê define como presente pra eles, mas em algumas faixas novas a temperatura do show deu uma amornada.

ANÚNCIO

Um dos pontos altos do show foi o feat com Brandão em "Isso É Sério", de "333". Ao final, Matuê apresentou Brandão como novo nome da 30PRAUM. Anúncio que agradou o público.