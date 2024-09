Após rasgar roupa de mulher morta, Deodora leva fora de Ariosto

O viúvo se choca ao ver que a amante está se desfazendo da coisas de sua esposa que morreu. "Que é que tu pensa que tá fazendo, Deodora?", questiona.

O pai de Artur (Túlio Starling) não aceita se desfazer das coisas de Dona Manuela, deixando Deodora irritada. "Eu sou a mulher dessa casa! Eu, e ninguém mais!", grita a vilão enquanto rasga as roupas.

Depois disso, a dona do cabaré quebra um porta-retrato de Dona Manuela, fazendo Ariosto explodir de raiva. "Saia do meu quarto, e depois desapareça de minha vida! Vá-se embora, vá! E a partir de amanhã, vou me dedicar pelo resto de meu tempo a acabar com o que sobrou da tua vida!", afirma ele.

