Travis Scott põe SP pra pular em show incendiário, mas longe de perfeito

Scott Travis fez um show de fogo e muita gente pulando na quarta-feira (11), no Allianz Parque. O rapper trouxe a São Paulo a estrutura completa de sua turnê 'Circus Maximus' e disse que, desde sua primeira passagem no Brasil, era uma missão fazer uma apresentação solo por aqui. Ele entregou um show com altos e baixos, que deve ser um bocado diferente do Rock in Rio — devido à estrutura do festival.

O norte-americano arrastou uma multidão de adolescentes e jovens dos seus 20 e poucos anos para o entorno de seu palco diferentão, que entra pelo público e tem diversas plataformas. Segundo a organização, a noite foi de estádio lotado, com 46 mil pessoas.

Travis Scott despontou no rap e no trap com seu som energético e cheio de psicodelia, que segue reverberando lançamento após lançamento, a ponto de ter os brasileiros em suas mãos no Allianz quando apresentou diversas faixas do recente disco "Utopia", de 2023.