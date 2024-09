Fã há 14 anos, Joey King comprou direitos de livro para interpretar 'feia'

Como uma mulher transsexual, Cox revela a Splash que é difícil processar seu papel no filme. "Como alguém que não se sentia muito bonita quando criança, e ainda sente que há tantas pessoas que parecem mais bonitas que eu, é algo interessante. Eu nem consigo aceitar isso honestamente."

Chase Stokes passa pela cirurgia do filme 'Feios' Imagem: Divulgação/Netflix

Chase Stokes, intérprete de Peris, o melhor amigo de Tally, conta que também trabalhou muito a autoaceitação. "Lidei com acne cística durante grande parte da adolescência e ainda sou muito inseguro. Isso foi algo com que realmente lutei. Amar a si é uma batalha constante."

Líder da fumaça no longa, o ator Keith Powers compara os padrões de beleza do filme à realidade. Enquanto em "Feios" os adolescentes buscam ficar igual aos adultos que passaram pela cirurgia, na vida real as pessoas buscam se parecer com celebridades, explica. "Sempre pensei que, para ser considerado bonito no geral, tinha que chegar a seja lá qual fosse o nível da televisão."