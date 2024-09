Headliner do 'dia rock', Deep Purple toca em SP: 'Ano agitado', diz Gillan

Não dá para o Deep Purple reclamar de 2024. Até agora, o grupo já contabiliza uma reedição especial do clássico "Machine Head", clipe novo para "Smoke on the Water", o lançamento de um elogiado novo disco de inéditas e uma turnê mundial — que chega agora ao Brasil com shows nesta sexta (13) em São Paulo, e domingo (15), no Rock in Rio, quando estreia no festival como headliner do palco Sunset.

"Realmente, tem sido um ano agitado pra gente", concorda o vocalista Ian Gillan, em entrevista a Splash. "Mas tem sido fenomenal, especialmente quanto à recepção do novo disco e a turnê."

Lançado em julho, "= 1" (ou "Equals One") é o 23º álbum de estúdio do decano grupo britânico. Chegou cercado de dúvidas por ser o primeiro com o guitarrista Simon McBride, que substituiu Steve Morse em 2022. Mas rapidamente ganhou o coração dos fãs púrpuras e renovou o vigor do Purple para a estrada.