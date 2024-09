'Vampirão e entediante': Thália e Gael reclamam de Matheus com Mumuzinho

Mayarah: "A gente podia falar que nós somos excluídas, porque acontece várias coisas, mas não abrimos a boca para falar o que sente."

Gael: "Se você falar coisas que você não gosta, eles vão saber que você não gosta de certas atitudes e toda vez que repetirem vão falar que você exclui. Você expressar que não gosta de tal coisa, dá a impressão de que não gosta dela. Fica quieta e guarda, Mayarah."

Mayarah: "Eu já guardei coisas que você nem sabe."

Gael: "Então guarda e solta no ventilador. Na hora de votar no Matheus, reage, amiga: 'Meu voto vai no Matheus, uma pessoa que não sinto verdade, que na primeira semana que falou se a gente o guardasse até a 3º semana, votaria na Nicole e na hora de chegar aqui, porque dissemos que não o protegeríamos, porque não saberíamos nem se estaríamos aqui, foi pelo voto contrário. Meu voto vai nele porque foi a primeira pessoa a falar que ela [Nicole] volta porque ela tem seguidores. Esse é meu voto, uma pessoa incoerente com a verdade que agora tá lá com ela.' Aprenda com eles. Quer tacar fogo no parquinho? Usa esse argumento. "