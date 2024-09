Rock in Rio chega aos 40 anos com mesma diversidade de 1985

Mas, de maneira geral, a produção conseguiu boas e fortes atrações. Muita gente reclamou do lineup nas redes sociais, o que também é comum quando sai qualquer lineup, mas a verdade é que não é qualquer festival no mundo que consegue reunir na mesma edição Katy Perry (headliner do dia 20), Ed Sheeran (dia 19), Shawn Mendes (22) e Travis Scott (dia 13).

E ainda há as surpresas, atrações clássicas da música que há anos não estão mais nas paradas de mais ouvidas e, se não fosse o Rock in Rio, talvez nem viessem ao Brasil, caso do Journey, no Dia do Rock (15), que tem o Avenged Sevenfold como headliner. Foi assim quando o RiR trouxe The Who, em 2017, e King Crimson, em 2019, o que acabou virando mais uma tradição do festival.

A programação completa está no site do Rock in Rio.