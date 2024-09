Pinguim 'atacou' Jean Reno nas gravações de filme no Brasil: 'Tirou sangue'

Baseado em uma história real, "Meu Amigo Pinguim" chega aos cinemas nesta quinta-feira (12) e traz a emocionante história do pescador brasileiro João, que salvou um pinguim e criou uma amizade verdadeira com o animal.

O protagonista é vivido pelo renomado Jean Reno ("O Profissional"), que chegou ao país três semanas antes do início das gravações para se familiarizar com os pinguins que seriam usados no filme. "Ele pegou o pinguim de um jeito errado, e o pinguim deu uma picada na mão dele e tirou sangue. O animal ficou olhando para a cara do Jean como quem diz: 'Me respeita. E daí que é o Jean Reno?'", contou o diretor David Schurmann a Splash. "No final, ele já estava super acostumado com os pinguins, e eles com ele."

A Splash, Jean Reno falou sobre a situação, mas não tem nenhuma mágoa pelo machucado; ao contrário: reconhece sua culpa. "Eu queria que ele se acostumasse com o meu cheiro e comigo. E aprendi muito rapidamente que você não pode levanta-os do chão, como se fossem um cachorro ou um gato. Eles gostam de ser levados, mas pode pressionar o bico, e deve ser devagar, muito devagar. Senão, se você for bruto e rápido, eles te pegarão com o bico. Então, eu tive algumas feridas, mas tudo bem."