Thália se revolta com permanência de Matheus: 'Claro que o Brasil ia amar'

Após a saída de Ramalho na quarta Batalha do Estrela da Casa, na segunda-feira (10), os participantes do quarto laranja desabafaram sobre a perda do aliado.

Gael: "Qual o sentido? O cara não falou nada de ninguém. Duas pessoas que um nem queria estar aqui (se referindo a Matheus)."

Thália: "Esse mano não queria está aqui e fica andando para cima e para baixo com um monte de florzinha na cabeça, um monte de beijo na cara. O Brasil ia amar, é claro que vai amar. A melhor coisa que eu faço é ganhar prova e me esforçar.