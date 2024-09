'Mania de Você': veja o que agradou e o que decepcionou na estreia

Na rede social Bluesky, os telespectadores elogiaram a transição de tempo, que mostrou as protagonistas desde bebês até adultas. "Gostei desse efeito com ondas entre as cenas", escreveu um telespectador. "Que passagem de tempo tensa e maravilhosa", afirmou outro.

Nicolas Prattes sem camisa

Vivendo Rudá, Nicolas Prattes logo apareceu sem camisa e em cenas quentes com Agatha Moreira. "O que a Agatha Moreira e o Nicolas Prattes são bonitos é sacanagem", disse uma usuária do Bluesky. "Ai, ai, Nicolas Prattes... oh, tentação", afirmou um segundo.

Os fãs brincaram com a declaração recente de Nicolas Prattes, que afirmou transar 50 vezes por semana com a noiva, Sabrina Sato. "A novela começou tem 20 minutos e a única coisa que deu pra abstrair até agora é que o personagem do Nicolas Prattes é a pessoa que mais transa no Brasil", brincou um internauta.

Pacto de sangue

Luma e Rudá fizeram um pacto de sangue. "Pacto de sangue achei nojento, vai que tem alguma doença", afirmou uma telespectadora ao ver a cena.