Nicolas Prattes assume noivado com Sabrina Sato no Domingão: 'É noiva'

Nicolas Prattes assumiu o noivado com Sabrina Sato durante participação no Domingão com Huck

O que aconteceu

Nicolas recebeu uma declaração da noiva. "Tem muitas diferenças aí, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem agendas cheias, mas parece que tudo parou para a gente, o tempo parou para a gente. Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte", iniciou Sato.

Sabrina se declarou para o noivo que estreia na segunda-feira (9) a novela "Mania de Você". "Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove. E eu estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e eu tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre, tá Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tá bom? Tenho mania de você, mania do Nicolás", afirmou ela.