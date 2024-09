Dantinhas: 'Realities seguidos cansaram o público para o Estrela da Casa'

Outro argumento é o fato de que neste ano, as emissoras têm apostado no formato, exibindo um após ao outro. Além do Big Brother que acontece no início do ano há mais de 20 edições, essa ano teve A Grande Conquista 2, o Estrela da Casa como lançamento e seguirá até dezembro com a exibição de A Fazenda 16.

Acho que a galera não teve tempo nem de sentir saudade. Acho que querem um respiro. Tenho saudade de quando era só 'A Fazenda' e o 'Big Brother', tinha um tempo para sentir falta do formato.

Bárbara concorda com os argumentos de Dantinhas e completa: "Acho que perde a exclusividade, o que tem pouco a gente tem um olhar maior".