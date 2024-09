Amante da MPB, mãe traz família para curtir segundo dia do Coala Festival

Pela segunda vez no Coala, Giovanna Morrone decidiu aproveitar o fim de semana de sol e calor com sua família no festival.

"A paixão pela música e como isso une as pessoas me fez estar aqui novamente. O Coala é um festival que basicamente é uma mistura, mas a essência dele é MPB. Foi emocionante ver Sandra Sá e estou na expectativa para ver Xande e os arranjos novos para as músicas do Caetano. Eu não o conhecia e isso, ressignificou um pouco as músicas por conta dos arranjos e da sensibilidade que ele imprimiu nas músicas."

A música conecta a família e no caso da Giovanna e do filho Giovanni, o Lulu Santos é o elo. "Eu acho que a importância de estar aqui com eles, é reforçar não só a paixão que a gente tem um pelos outros, mas a nossa união e história. E a música 'Toda forma de Amor' é muito importante pra nossa família", revelou Giovanni.