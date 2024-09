Quem tem seda? Marca dá brindes e lança 'vending machine' no Coala Festival

Para a pergunta imortalizada nos versos de Marcelo D2 e BNegão com o Planet Hemp, quem foi ao Coala Festival tinha a resposta. A marca aLeda lançou, no Memorial da América Latina, em São Paulo, uma 'vending machine' com uma mini-tabacaria. O pagamento podia ser feito via crédito, pix ou débito.

A reportagem de Splash conversou com consumidores dos produtos, que aprovaram a idéia. "A gente nunca tinha visto uma máquina assim, então achei muito interessante. Eu acho que também combina com o rolê, assim, né?"

Sobre preços: "Tá no preço, sim. Principalmente piteira, filtro", disse um dos entrevistados, que preferiram não se identificar. "Eu compraria, mas ganhei o brinde. Quem sabe amanhã, eu compro."