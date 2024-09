Sofia Liberato celebra o aniversário da mãe, Rose Miriam: 'Te amo'

Sofia Liberato, 20, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, homenageou a mãe, Rose Miriam, pelo aniversário de 61 anos, nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Sofia publicou alguns registros ao lado da mãe e declarou todo seu amor e admiração por ela em seu perfil no Instagram.

"Hoje é o aniversário da mulher mais especial da minha vida: minha mãe. Você me ensinou a enxergar a vida com mais alegria e a viver segundo os olhos de Deus. Sou imensamente grata por ser essa mulher forte e sábia que sempre me guiou no caminho certo e me apoiou em todas as minhas decisões. Desejo a você tudo de mais maravilhoso que o mundo possa oferecer. Que Deus te abençoe sempre! Te amo, mamis!", escreveu a jovem na legenda.