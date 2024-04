Por que morte de Gugu se tornou o 'ao vivo inesquecível' de William Bonner?

William Bonner, 60, participou ontem (11) do Festival Acontece, evento da Globo voltado para a produção contemporânea do audiovisual brasileiro, e surpreendeu ao revelar o seu "ao vivo inesquecível".

O que aconteceu

Perguntando pela jornalista Mariana Gross no evento, ele respondeu que uma edição inesquecível do Jornal Nacional foi no dia da morte do apresentador Gugu Liberato, em 2019. A notícia chegou à redação do telejornal enquanto ele já estava no ar.

Naquele ano, o Jornal Nacional completava 50 anos e recebia apresentadores de afiliadas para assumir a bancada. Um dia antes, às sextas-feiras, Bonner e Renata Vasconcellos recebiam os escolhidos. Em uma dessas sextas, a notícia da morte de Gugu pegou todos de surpresa e deixou todos emotivos.