De assassina a política: estrela da Espanha se diz 'compreendida' no Brasil

Najwa Nimri em "Respira" (Netflix) Imagem: Carla Oset/Netflix

Encontrei uma conexão muito forte com as pessoas do Brasil, principalmente após interpretar Zulema. O país está no meu coração. Não o conheço, mas sei que é um lugar diferente de todos os outros. Sei disso pela música, principalmente.

Najwa Nimri

"Respira" mostra problemas enfrentados por médicos do sistema público de saúde espanhol. Série traz conflitos entre os profissionais e uma ameaça de greve no hospital fictício Joaquim Sorolla, em Valência.

Amigo de brasileiro de 'Elite'

Manu Ríos, 25, que ganhou fama pela atuação em "Elite", interpreta Biel, outro protagonista de "Respira". "Meu personagem é um residente muito bem-intencionado, com boa formação. Ele tenta ajudar com o que pode, mesmo que às vezes as coisas saiam do controle ou se tornem muito difíceis. As pessoas vão se simpatizar com as situações em que ele acaba se envolvendo."