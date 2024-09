Maya abre boca de sacola e revela segredo chocante para Vênus

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Maya (Sabrina Petraglia) acaba contando para Vênus (Nathalia Dill) sobre o aneurisma de Tom (Renato Góes).

O que vai acontecer

Após uma discussão com a ex-noiva, o skatista passa muito mal e é levado por ela até o hospital. "Tom, eu sei que você tá com raiva de mim por ter denunciado o seu pai, mas esquece isso por um momento! Você tá passando mal, tá com muita dor. Fala com o médico", diz a irmã de Andrômeda (Ramille).