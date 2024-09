Japa, china, k-pop: O racismo amarelo é tema central do livro 'Impostora'

E isso é tudo que June (ou Juniper Song), protagonista do livro "Impostora: Yellowface" não possui: consciência racial. A escritora, que nunca fez o sucesso que gostaria, rouba o manuscrito da sua "amiga" bem sucedida Athena (essa sim, com ascendência asiática), que morreu de uma forma bem peculiar, e acaba finalmente tendo o tão desejado "best seller". O problema? Ela morre de medo de ser "cancelada" por não ser, de fato, amarela.

June é bastante racista, propositalmente, durante todo o livro, escrito de forma irônica e ácida por R.F. Kuang, em seu primeiro trabalho contemporâneo. A escritora, conhecida por "Babel" e "A Guerra da Papoula", traz sempre a racialização amarela como tema central dos seus trabalhos. E como Hugo explica, o termo "amarelo" não é homogêneo, jamais será uma coisa só.

"A protagonista projeta uma individualidade para um coletivo racial", explica Katsuo. "Até que ponto ela não olhou para a colega, que não era uma boa pessoa, e generalizou para todo mundo? É a dinâmica do universal e do outro; o homem branco responde por si, já as minorias respondem por todos". E isso de fato acontece no livro, com June criando uma série de estereótipos de todo um povo a partir da impressão que possui da mãe e da ex-amiga.

Vivenciamos muito isso ao apresentar k-pop ou k-dramas para pessoas "de fora". Com tanta repetição nas mídias, jornais, séries e livros sobre asiáticos, algumas características acabam se tornando uma "verdade universal". "Os asiáticos são sempre nerds, minoria modelo, bons em matemática... E de tanta repetição, todo mundo começa a acreditar que todos são assim" comenta Hugo.