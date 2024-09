Expulsão de Taeil do NCT 127 é choque de realidade aos fãs

Fãs, embora tristes pela decepção, em sua grande maioria, mostraram apoio a vitima, e não colocaram o problema - gigantesco - embaixo do tapete não. É importante diferenciar fato de performance. O que vemos no palco e nas câmeras, é performance. A dor de alguém abusado é uma realidade horrível e que jamais será esquecida.

Membros param de seguir cantor

Depois do comunicado da SM sobre a exclusão do cantor do grupo, alguns colegas que seguiam Taeil deram unfollow. Os mais notáveis, que até para os trends foram: Taeyong, que atualmente está servindo e é o líder do NCT 127, Doyoung e Haechan, que também faz parte do NCT Dream, atualmente em solo brasileiro. Em um país onde os idols não costumam se expôr em confusões ou emitir opiniões que possam gerar polêmica, o ato de parar de seguir um ex-colega de grupo é bastante significativo e explicativo, principalmente para os fãs, que estão desolados com tudo.

O movimento 4B cresce no país

Enquanto o drama interno se desenrola na Neocity, a Coreia do Sul está passando por uma onda fortíssima de denúncias de abusos sexuais, com mulheres contando suas experiências, dividindo momentos difíceis e corroborando o problema sério que o país enfrenta com o machismo e o molka, que é a prática de filmar ilegalmente as pessoas. Encabeçadas pelo movimento 4B, cujo lema é "sem namoro, sem casamento, sem sexo, sem filhos" e foi disseminado em 2019, as mulheres estão expondo tudo, e o governo tenta, sem sucesso, abafar.