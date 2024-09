Além de Deolane: relembre participantes de reality que já foram presos

Diego Alemão foi o campeão do 'BBB 7' Imagem: Reprodução

O ator André Gonçalves foi detido por não pagar dívida de R$ 350 mil em pensão alimentícia à filha, em 2021. Participante de A Fazenda 15, ele foi preso outras duas vezes: por desacato à autoridade em um bar, em 2018, e por agressividade durante voo de São Paulo a Nova Iorque, em 2001.

Láercio Moura, do BBB 16, foi preso por estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Acusado de pedofilia pela participante Ana Paula Renault, após revelar no confinamento que se interessava por meninas mais jovens, ele foi investigado ainda dentro do programa e condenado a 12 anos de prisão.

Kléber Bambam, campeão da primeira edição do BBB, foi detido por desacato a autoridade. Ele dirigia sua BMW em zigue-zague em uma praia do Rio de Janeiro, quando foi parado por um policial e o impediu de revistar o carro, sendo levado à delegacia.

Preso por tentativa de estelionato e homicídio no Parque do Peão, em Barretos (interior paulista), Rodrigo Cowboy foi campeão do BBB 2. Ele teria adulterado um adesivo para entrar no local e jogado seu carro contra um porteiro, mas foi liberado após pagar cerca de R$ 30 mil de fiança.

Ex-apresentador do No Limite e participante do BBB 2, Fernando Fernandes foi detido por injúria racial em 2005. Ele chamou um bombeiro de "macaco", sendo também acusado de lesão corporal dolosa, desacato a autoridade e resistência à prisão.