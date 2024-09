Além das três 'doutoras': quem é quem na família Bezerra

Advogada criminalista e influenciadora, ela nasceu em Pernambuco, mas cresceu em São Paulo. Deolane é sócia das irmãs no escritório "Bezerra Advogados & Associados".

A "doutora", como é conhecida, se tornou nacionalmente conhecida após a morte do marido, MC Kevin, em 2021. Ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia concluiu que foi acidente.

Após a morte de Kevin, a advogada lançou música em homenagem ao funkeiro. Ela também teve uma breve carreira como DJ.

Deolane participou de A Fazenda 14 (Record), mas acabou desistindo do programa após uma trajetória turbulenta.

Já foi investigada pela polícia do Rio. No início do ano, Deolane foi alvo de um inquérito para apurar suposta ligação da influenciadora digital com o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na capital fluminense.

Nos últimos meses, chamou atenção por um suposto envolvimento com Fiuk. Os dois protagonizaram muitos momentos juntos nas redes sociais, mas Deolane negou qualquer envolvimento e a amizade chegou ao fim.