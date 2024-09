Dona Castorina quase morre do coração ao ver que Blandina virou faxineira

No capítulo de quarta-feira (4), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) vira faxineira do hotel para ajudar Dona Castorina (Fátima Patrício).

O que vai acontecer

Após descobrir que a mãe está trabalhando na limpeza do hotel, a vilã pede para Tobias Aldonço (Duda Rios) que ela seja demitida. "Tu vai demitir minha mãe e vai demitir é agora!", ordena ela. "Não vou ficar com meu quadro de faxineiras desfalcado por um capricho da senhora. Meu hotel não vai ficar sujo", responde o gerente.