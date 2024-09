'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 7/9

Blandina conta a Artur que está trabalhando no lugar de Dona Castorina. Primo Cícero explica a Seu Tico Leonel que está reivindicando as terras para fazer Quintilha feliz. Marcelo Gouveia se surpreende com Nivalda. Aldenor despeja seus ressentimentos em Quinota. Blandina compartilha sua história com Artur, que não sabe como ampará-la. Margaridinha convence Aldenor a ajudar os Leonel. Aldenor faz uma visita a Nivalda e encontra Marcelo Gouveia. Deodora ameaça Quintilha. Nastácio compra a parte de Tôim Feitosa no restaurante e pede segredo a Caridade. Quinota consulta Paula Alexandre sobre a disputa de terras de sua família. Blandina arma um flagrante para que Quinota a veja com Artur.

Sexta-feira, 6 de setembro

Quinota fica atordoada ao ver Blandina supostamente dormindo na cama de Artur. Para resolver uma confusão provocada por Aldenor, Margaridinha se oferece para trabalhar com Vespertino no cabaré. Fé se recusa a receber Quintilha para dormir em sua casa. Quinota pede ajuda a Padre Zezo. Blandina observa Artur dormir e teme se apaixonar pelo rapaz. Zefa Leonel afirma ter orgulho da nova empreitada de Tia Salete. Quinota revela a Padre Zezo que Artur está com outra mulher. Artur questiona Ariosto sobre a presença de Jordão Nicácio no escritório.

Sábado, 7 de setembro

Ariosto inventa para Artur que Jordão Nicácio está ajudando na segurança da mina. Padre Zezo diz a Quinota que falará com Artur. Quinota sente uma tontura. Fé pede abrigo a Padre Zezo na igreja. Zé Beltino presenteia Dracena. Margaridinha ajuda Vespertino com as finanças do cabaré, surpreendendo-o. Blandina manipula Artur para que o rapaz a auxilie na administração das terras que ganhou de Zé Beltino. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel incentivam Benvinda a se tornar professora, e consultam Sabá Bodó. Guilherme Tell convoca Nastácio para um duelo por Caridade. Jordão Nicácio entrega uma encomenda a Marcelo Gouveia. Zefa Leonel procura Primo Cícero.

