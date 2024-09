Tecladista do The Cure é diagnosticado com linfoma 'raro e agressivo'

O tecladista da banda The Cure, Roger O'Donnell, 68, revelou que foi diagnosticado com um linfoma "raro e agressivo" no ano passado.

O diagnóstico veio em setembro de 2023 e o resultado da biópsia foi "devastador". "Eu ignorei os sintomas por alguns meses, mas finalmente fiz um exame e, depois da cirurgia, o resultado da biópsia foi devastador", disse o músico.

Ele está respondendo bem ao tratamento, que já dura 11 meses. "Estou me tratando com alguns dos melhores especialistas do mundo e recebendo segundas opiniões e conselhos dos médicos que desenvolveram o remédio que tomei."