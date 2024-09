Dieguinho: Problemas do Domingo Record vão muito além da apresentadora

Kerline Cardoso e Dieguinho Scheung comentaram a baixa audiência atingida pelo Domingo Record. A edição deste fim de semana do dominical amargou apenas 2,7 pontos de média na Grande São Paulo, contra 6 do Domingo Legal (SBT) no confronto direto.

Para Dieguinho, a culpa desse fracasso não está na apresentação de Rachel Sheherazade, 50, mas no próprio formato da atração. "O problema do programa está na sua concepção. Não se trata apenas da Rachel, mas de todo o resto. Colocar tudo nas costas dela é injusto, até porque a Rachel aparece pouco. O programa não é pautado em cima da sua figura, mas em cima do conteúdo que entrega", analisou ele, no Central Splash.

Schueng entende que a dinâmica da atração é repetitiva e nada traz de inovador. "O Domingo Record é igual a qualquer outro de reportagens especiais que já existe na programação da Record, como o Hoje em Dia ou o Domingo Espetacular. Não é um programa que traz necessariamente algo de novo. Ele apenas repete o que a Record já faz muito bem."