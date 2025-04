Não foi só Maike: outros homens que passaram dos limites no BBB

Marcos Harter (BBB 17)

Imagem: Reprodução/TV Globo

O ex-participante acabou expulso do Big Brother Brasil após uma agressão física contra Emilly Araújo. Na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a abrir um inquérito para apurar se houve lesão corporal.

Marcos colocou o dedo no rosto de Emilly, encurralando-a no canto da sala. Depois, no quintal da casa, Marcos deitou por cima de Emilly, no chão, e começou a chorar enquanto dava leves batidas com a cabeça da sister no chão. Em outra ocasião, Emilly mostrou um hematoma no braço e disse que ele foi causado por Marcos, que a beliscou por ciúmes.

Cara de Sapato e MC Guimê (BBB 23)