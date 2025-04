Delma ameaça desistir caso Guilherme deixe o BBB: 'Aperto essa m*rda'

Na madrugada de hoje, Delma ameaçou desistir do BBB 25 (Globo) caso Guilherme seja eliminado.

O que aconteceu

Os participantes do Anos 50 comentaram, logo após a Prova do Líder vencida por João Pedro, que terão que se votar na formação do 16º Paredão. Delma se ofereceu para ser votada.