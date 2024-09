Ticiane Pinheiro conta reação à surpresa de Fabiana em festa de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro, 48, contou qual foi sua reação ao encontrar Fabiana Justus, 37, de surpresa no aniversário de 15 anos de Rafa Justus, na última sexta-feira (30).

O que aconteceu

A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre o assunto. "Você não sabia que ela estaria no aniversário?".

Ticiane disse também ter sido surpreendida. "Foi demais! Fiquei muito feliz. Eu não sabia. Tinha chorado com ela no telefone de manhã porque eu queria muito que ela vivesse esse momento com a gente."