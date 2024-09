Chico: Chatíssimo, Domingo Record precisa de menos emoção e mais informação

Bárbara Saryne e Chico Barney comentaram a baixa audiência atingida pelo Domingo Record. A edição deste fim de semana do dominical amargou apenas 2,7 pontos de média na Grande São Paulo, contra 6 do Domingo Legal (SBT) no confronto direto.

Chico defende que a atração comandada por Rachel Sheherazade, 50, já demanda ajustes. "Alguma coisa vão ter que fazer, porque é um programa chato, com umas matérias muito longas... Uma das pautas [deste fim de semana] foi o reencontro do Latino com a Mara Maravilha!", queixou-se ele, em seu Central Splash.

Para o colunista, o Domingo Record precisa investir menos em emoção e mais em informação. "É uma aposta muito grande só na emoção. No domingo, as pessoas querem outras coisas também, ainda mais naquele horário. Talvez, se fosse algo mais informativo, ao estilo Domingo Legal das antigas..."