Após assistir teste de fidelidade de Júpiter, Lupita chora decepcionada

Preocupada com Lupita (Daphne Bozaski), Chantal (Mila Carmo) arma um teste de fidelidade para Júpiter nos próximos capítulos de "Família É Tudo" (Globo). Splash teve acesso às fotos do momento, que contará com participação especial da atriz Michelle Batista, com exclusividade.

O que vai acontecer

Para ter certeza da mudança de comportamento de Júpiter, Chantal prepara um teste. Ela quer saber se o irmão de Vênus (Nathalia Dill) realmente deixou de ser aquele mulherengo do passado.