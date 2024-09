'Processo doloroso': filme relembra jovem de 18 anos torturada na ditadura

Filme não mostra explicitamente a personagem sendo torturada fisicamente. Ana Beatriz aparece enfrentando militares durante interrogatórios e presenciando sessões de tortura de colegas. Em uma delas, um detido permaneceu sentado em uma cadeira do dragão —cadeira elétrica revestida de zinco e ligada a terminais elétricos— enquanto era eletrocutado. A produção teve o cuidado de não expor corpos femininos ao contar a história, segundo a protagonista.

Gabriela conheceu Ana Beatriz Fortes antes de iniciar gravações. "Foi inspirador. A gente imagina que ela se enrijeceu após passar por isso. Mas, na verdade, é uma mulher gentil e generosa. Ela tirou todas as nossas dúvidas sobre uma história tão dolorosa. Isso também mostra a força dela."

Ana Beatriz Fortes foi levada ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) na época. Após ter uma irmã presa, ela foi acusada de colaborar com estudantes da UNE e da Universidade Federal do Paraná em um plano de ataque aos militares.

Gabriela Freira interpreta Ana Beatriz Fortes em "Entrelinhas" Imagem: Natasha Durski

Obra mostra como a violência foi intensa durante a ditadura militar, de acordo com a atriz. "O filme conta o que aconteceu sem impor alguma coisa. Estamos trazendo fatos. Ana nos faz entender que poderia acontecer com qualquer pessoa comum. Poderia ter sido eu ou uma amiga minha."

Artista conta que sofreu após encerramento do projeto. "Quando voltei para casa, precisei deixar os sentimentos que busquei para fazer a personagem. Eu me entreguei ao trabalho durante meses. Depois, precisei de um tempo para me recuperar."