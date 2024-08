Atriz não quis papel de Rose em Titanic por causa de Leonardo DiCaprio

Curiosamente, Claire Danes, que atuou com ele em "Romeu + Julieta" (1996), foi considerada para o papel de Rose, mas recusou para evitar repetir a parceria com DiCaprio.

Crush problemático

Imagem: Reprodução

Em diferentes entrevistas, Danes já revelou que, apesar do interesse do estúdio, ela não queria repetir a experiência de filmar um romance épico com DiCaprio, especialmente no mesmo local onde "Titanic" seria rodado.

Claire Danes revelou afirmou que não se sentia pronta para trabalhar novamente com Leonardo DiCaprio. Apesar de rumores de que eles não se davam bem no set de "Romeu + Julieta", Danes, que tinha 17 anos na época, admitiu ter tido um "crush problemático" em DiCaprio, então com 21 anos, o que pode ter influenciado sua decisão de recusar o papel em "Titanic".

Ela explicou que não estava confusa sobre a decisão, pois sabia que o filme a impulsionaria para um nível de fama para o qual não estava preparada. DiCaprio, por outro lado, também tinha suas inseguranças, mas decidiu aceitar o papel, o que o levou a um sucesso estratosférico.