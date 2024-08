Um dos melhores filmes da vida da atriz Viola Davis chega ao Prime Video

O filme "A Mulher Rei" é uma tentativa de fazer um resgate da cultura africana, ainda que seja uma produção dos EUA, estrelada e dirigida por mulheres americanas. O longa, que acaba de estrear no Prime Video, olha para essa herança e nos apresenta uma sociedade africana avançada para a sua época — com seus pontos positivos, negativos e dificuldades.

Dirigido por Gina Prince-Bythewood (de "The Old Guard") e estrelado por Viola Davis, "A Mulher Rei" é uma história épica que se passa no Oeste da África durante a década de 1820.

Davis é Nanisca, uma general responsável por um batalhão de mulheres guerreiras do povo Dahormey, que está em guerra contra o Império Oyo. Daomé foi um reino da África Ocidental localizado no atual Benim que existiu de aproximadamente 1600 até 1904, se tornando, no século 19, uma importante potência regional que tinha uma economia doméstica organizada, administração centralizada, sistemas tributários e um exército organizado.