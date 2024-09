Obi Ndefo, ator de 'Dawson's Creek' e 'Star Trek', morre aos 51 anos

Obi se formou na escola de teatro da Universidade de Yale, de acordo com seu perfil no L.A. Theatre Works. Ele tem no currículo trabalho em várias séries, incluindo The West Wing, Star Trek: Voyager e The Jamie Foxx Show.

Seu papel mais conhecido foi no drama adolescente Dawson's Creek. Ele interpretou o personagem Bodie Wells em 10 episódios da série, exibidos entre 1998 e 2002.

A morte de Obi ocorreu depois que ele perdeu as duas pernas após ser atropelado por um carro. O acidente ocorreu em agosto de 2019, em Los Angeles.