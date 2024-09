Rapper Fatman Scoop morre aos 53 anos após passar mal em show nos EUA

A família do rapper se pronunciou através do perfil oficial de Fatman no Instagram. "Ontem à noite, o mundo perdeu uma alma radiante, um farol de luz no palco e na vida. Ele era o riso em nossas vidas, uma fonte constante de apoio, força inabalável e coragem."

"Fatman Scoop não era apenas um artista de primeira linha, era um pai, irmão, tio e amigo.[...] Ele era conhecido no mundo como uma voz indiscutível no clube e sua música nos fez dançar e abraçar a vida com positividade."

Fatman nasceu em Nova York em 1971. Além de alcançar a fama como rapper e produtor, ele também fez sucesso com parceria com artistas como Missy Elliot, Ciara e Mariah Carey no início dos anos 2000.

O rapper ainda venceu três prêmios no Emmy. A causa de sua morte não foi revelada.