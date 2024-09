Matheus e Mayarah se entendem em Estrela da Casa: 'Quero te pedir perdão'

Matheus Torres se reconciliou com MC Mayarah em Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Após Matheus se desculpar com alguns participantes, ele conversou com Mayarah. A funkeira expressou sua decepção com ele. Ela admitiu incômodo com algumas atitudes ríspidas do mineiro, ao que ele se defendeu, afirmando que está acostumado a ser sozinho fora do reality. A MC ainda citou quando ele disse que gostaria de enfrentá-la em uma Batalha após ela indicar ele e Unna X para o Duelo, e Matheus pediu perdão.

Matheus: "Eu quero te pedir perdão pela forma que tu se sentiu em relação a isso. Ao meu ver, dentro da minha cabeça, como eu te disse, no calor do momento eu falaria sobre qualquer um. Isso não é uma coisa específica. Eu falei: 'Se a Unna sair, me coloca na Batalha com a Mayarah'. Assim como se fosse o Lucca que tivesse botado, eu falaria: 'Se a Unna sair, me bota na Batalha com o Lucca'. Não é questão de desmerecer ninguém. É uma questão de 'vingança'".