Jennifer Lopez posta reflexão após divórcio de Affleck: 'Tudo desenrolando'

Jennifer Garner, ex-mulher e mãe dos filhos de Ben, teria tentado ajudar o casal durante a crise. Jennifer Lopez tinha medo que Ben tivesse uma recaída no alcoolismo e buscou conselhos com a ex do marido porque ela é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando, contou o Daily Mail.

Affleck se incomodou com a carreira de Jennifer e sua equipe. De acordo com o The Sun, o conflito começou quando o ator se viu "insatisfeito" com os horários conflitantes dos dois. Affleck supostamente acredita que Jennifer precisa reformular sua carreira e ter uma equipe melhor. "Ele sente que ela está fazendo muitos projetos medíocres e está cercada por pessoas que às vezes também tomam decisões por ela", disse uma fonte ao jornal.