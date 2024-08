Botox, trabalho: O que se sabe sobre o divórcio de Jennifer Lopez e Affleck

Jen e Ben teriam recorrido à terapia de casal. A US Weekly informou que eles estariam "fora de sintonia" e enfrentando problemas. "Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê", revelou uma fonte do veículo.

Jennifer Garner, ex-mulher e mãe dos filhos de Ben, teria tentado ajudar o casal durante a crise. Jennifer Lopez tinha medo que Ben tivesse uma recaída no alcoolismo e teria buscado conselhos com a ex do marido porque ela é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando, contou o Daily Mail.

Enquanto isso, Jennifer Lopez se esquivava de perguntas sobre seu casamento. Em uma coletiva de imprensa para divulgar o seu novo filme Atlas, no México, a atriz foi questionada por um repórter sobre sua suposta separação. "Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?", perguntou o jornalista. Jennifer respondeu: "Você é melhor que isso".

Ben Affleck não concorda com o estilo de vida da mulher, segundo a US Weekly. De acordo com a revista, o casal estava tendo dificuldades para "se comunicar de forma eficaz" e "pequenos mal-entendidos transformaram-se em discussões". Entre os problemas que estariam vivendo, estava a agenda intensa que os fazia estarem em cidades diferentes. Para ele, a cantora estaria "muito focada no trabalho".

Os dois ainda chegaram a ser vistos de mãos dadas. Eles foram fotografados juntos pelo TMZ após a cerimônia de formatura da filha de Affleck, mas suas expressões chamaram atenção. Nas fotos divulgadas pelo site, ela parece estar séria e desconfortável enquanto falava com o marido. Eles foram embora do evento em carros separados e dormiram em casas distintas.

Affleck estaria incomodado com a carreira de Jennifer e sua equipe. De acordo com o The Sun, o conflito começou quando o ator se viu "insatisfeito" com os horários conflitantes dos dois. Affleck supostamente acredita que Jennifer precisa reformular sua carreira e ter uma equipe melhor. "Ele sente que ela está fazendo muitos projetos medíocres e está cercada por pessoas que às vezes também tomam decisões por ela", disse uma fonte ao jornal.