Homem é morto a tiros durante show de Lauana Prado em rodeio em SP

O rodeio possui todas as documentações necessárias para a realização do evento. Não houve falha por parte da segurança privada, uma vez que o autor é um policial militar, cuja legislação atual permite que agentes de segurança entre armados em recintos dessa natureza.

O evento ainda aponta que "um jovem perdeu a vida por motivos banais". "Expressamos nossa solidariedade à família da vítima."

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver Lauana saindo do palco no momento da confusão. Além dos tiros disparados, houve também uma confusão generalizada.

Em nota enviada a Splash, a Secretaria de Segurança Pública de SP informou que o autor dos disparos foi preso. "O policial que estava de folga também se feriu durante a briga e até a finalização do registro permanecia sob cuidados médicos. Um outro homem teve ferimentos leves. A vítima foi socorrida ao hospital das Clínicas do município, mas não resistiu."

A perícia esteve no local e a arma do policial foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa no plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Marília. - SSP - SP

A cantora falou sobre o assunto em suas redes sociais. "Fiz questão de vir aqui pessoalmente falar sobre o assunto. No meio do show, a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo que, infelizmente, matou uma pessoa e feriu outra."