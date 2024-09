Gilberto Gil faz 'serenata' para Preta: 'Música é refúgio'

Preta Gil, 50, ganhou uma "serenata" do pai, Gilberto Gil, na manhã desse sábado (31). O cantor foi filmado pela mulher, Flora, sentado na cama da filha com um violão em mãos.

"Hoje começo minha reabilitação fisioterapêutica. Agora não posso mais tomar sol, tenho que ficar com protetor solar o dia todo em casa no rosto, no corpo, tentar usar manga comprida. Está frio em São Paulo e um sol, mas não posso", iniciou ela, em seu perfil no Instagram, no domingo (25).

A cantora recebeu alta na última segunda-feira (26) após concluir o primeiro ciclo da quimioterapia. Ela anunciou essa semana que o câncer voltou em quatro lugares diferentes de seu corpo: dois linfonodos, um no peritônio e outro nódulo no ureter.