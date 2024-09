Duda Santos sobre cena final com Palmeira em Renascer: 'Coisa mais linda'

"Eu não posso contar [muito]. Foi uma loucura essa última cena, a coisa mais linda do mundo. Foi no mesmo lugar em que eu gravei a minha primeira cena [em Renascer]. Foi muito bonito e foi com um parceirão. Eu sempre gravo com o Marquinho [Palmeira], então não estou dando spoiler nenhum."

Duda Santos, no É de Casa

A intérprete de Santinha exaltou o momento. "A gente se divertiu e se emocionou muito. Foi uma belíssima saideira."

"Renascer" está em sua reta final. A novela exibe o seu último capítulo na próxima sexta-feira (6), e será substituída por "Mania de Você" a partir de 9 de setembro.